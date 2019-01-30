北韓棄核？ 川普槓上自家的情報總監

2019-01-30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕昨（29）美國國家情報總監柯茨（Dan Coats），以書面形式向參議院報告全球威脅，提出了涉及中俄、敘利亞以及北韓等的多項威脅。報告其中更指出，北韓不可能放棄核武，因為核武關係到北韓政權的生存。對此，今美國總統川普提出較為樂觀的抗辯，認為「韓國半島的去核化極有可能」。

據《路透》報導，川普已經不是第一次與美國情報界正面交鋒，先前就曾因俄國涉入美國2016總統大選的調查產生火花。而這次川普已經為改善美國與北韓關係及去核化投入許多心力，去年6月及未來2月的川金會更是打破了美國數十年來的政策走向。

川普在一則推特貼文中表示：「美國與北韓的關係空前的良好！沒有算計或是什麼領回受難遺體、交換人質的情況發生。」不忘強調歐巴馬前朝「可怕的」外交紀錄，他說：「現在是嶄新的一頁，我非常期待見到金正恩。這就叫做有進展！」

然而許多北韓分析專家亦同意柯茨的說法，希達拉門（Srinivasan Sitaraman）認為「北韓絕對沒有足夠的理由或動機去放棄核武，金正恩只是想玩弄川普並讓他取消經濟制裁。」情報委員之一的參議員安格斯‧金（Angus King）接受《CNN》採訪時說：「總統似乎仍然不願聽取下屬所提供的情報，但那正是他們的工作和專業。這實在令人有點困擾！」

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