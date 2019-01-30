男童遭鱷魚咬住拖下水 父親反咬牠救愛子一命

2019-01-30 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓1名12歲男童在家附近玩水，沒想到遭鱷魚襲擊，男童被咬住腳踝後動彈不得；男童父親及時發現，本來用木板打都無效，直到該父張嘴咬住鱷魚的腿，鱷魚才逃之夭夭。

根據《每日郵報》報導，事發於在菲律賓的巴拉望省（Palawan），該名12歲男孩阿布哈桑（Diego Abulhasan）和弟弟在家附近的河邊戲水，然而有隻大鱷魚偷襲阿布哈桑，咬住他的腳踝並把他拖下水。

阿布哈桑的父親聽到兒子的呼救聲，馬上衝去救援；剛開始該父手持木板攻擊鱷魚的鼻子，但牠仍不鬆口；在腎上腺素激發之下，他突然想到「咬牠」，於是像猛犬一般死命咬住鱷魚的腿，這時奇蹟發生了，鱷魚放開阿布哈桑並游走，阿布哈桑也被父親緊急送往醫院救治，所幸阿布哈桑僅受輕傷。

事後阿布哈桑的父親向警方表示，當時他沒有多餘的時間思考，毫不猶豫地跳入河中和鱷魚搏鬥；當地警方也說，幸虧受害者父親的勇敢、受害男童沒有淹死，只被鱷魚咬傷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/