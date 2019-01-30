委內瑞拉總統馬杜羅：川普下令暗殺我

2019-01-30 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政治紛爭持續延燒，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今（30）日表示，美國總統川普下令哥倫比亞政府暗殺他。

綜合外媒報導，馬杜羅週三告訴俄媒，「我的命運掌握在上帝的手裡，我是基督徒，相信上帝會庇佑我。委內瑞拉人民一直在護佑我，我們有精良的偵察部門」。他表示，「但是，毫無疑問，川普下令除掉我，他告訴哥倫比亞政府，哥倫比亞的黑手黨，殺害我。如果哪天我有不測，川普和哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）要負責」。

華盛頓和波哥大已經否認該指控，並說馬杜羅在遇到麻煩時，就會使用這種指責作為煙幕彈。但美國國家安全顧問波頓（John Bolton）28日被媒體拍到他手上的筆記本上寫有「5000名部隊赴哥倫比亞」字句，增加外界對於美國軍事干預委國的揣測。

去年8月，馬杜羅出席軍方活動時，有多個載運爆裂物的無人機在附近上空爆炸。馬杜羅指責是反對派和哥倫比亞前總統桑托斯（Juan Manuel Santos）策畫該次暗殺，並稱他知道有人在美國的支持下策劃針對他的陰謀。

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