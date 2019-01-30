裸體、政治題材都被禁 中國打壓藝術家力度加大

2019-01-30 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方日前又有大動作，大舉審查宋莊藝術家的作品，還威脅藝術家們注意，否則後果自行負責。

位於北京的宋莊是中國規模最大、知名度也最高的藝術家聚落，當地還擁有全中國最大的美術館，藝術生態繁榮。然而，根據《自由亞洲電台》報導，北京市文宣部27日發出聲明，他們要求審查宋莊藝術家們的作品，檢查是否有涉及政治或裸體題材的作品，若有，都要收起來；且宋莊原本29日要辦藝術展的新聞發表會，也被政府臨時喊卡。

中國女權畫家葉海燕解釋，有關評判毛澤東、醜化習近平、政治犯或新疆素材的的藝術作品具批判性，引發政府的注意和不滿，她痛批中國官方又拿藝術家「開刀」，限縮藝術創作空間。

異議詩人王藏則說，中國政府一方面想透過宋莊藝術村妝點國家的門面、以藝術的名義撈錢，另一方面又持續打壓藝術家的創作自由，以驅逐、騷擾等方式脅迫藝術家們，他認為，官方打壓的舉動只會適得其反，壓制的力量總有一天肯定會爆發。

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