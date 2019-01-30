末日？ 英男懼脫歐囤大量物資 妻子怒PO網

2019-01-30 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國有許多人對於脫歐後的未知感到非常迷惘，開始大量囤積自己喜歡的東西，也有人花費大量時間和金錢來囤積生活必需品，以防萬一。英國一位人妻忍無可忍在媽咪網 （Mumsnet）抱怨丈夫誇張的行徑。

這名人妻表示，丈夫將廚房的兩個櫥櫃改造成「脫歐」專用，並禁止家裡所有人碰他心愛的兩個櫥櫃，裡面存著大量丈夫「認為」的生活必需品，分別是：豆子、辣椒罐頭、熱狗、捲筒衛生紙、藥品和盥洗用品等等。

她說：「我不敢告訴他，孩子們早就進去翻找過巧克力了！但只找到很多袋米和義大利麵，我想他是太小瞧巧克力的重要性了。」但她也問網路上的媽咪們，如果覺得這行為太過浮誇和沒必要，會不會太不體諒丈夫？她補充道：「我甚至還要說服他別佔領我們家的冰箱，我完全不敢想像那會是怎樣的畫面。」

但談到對脫歐後的疑慮，她也表示：「玩笑歸玩笑，這應該只是老公太緊張而已吧？身在世界富國之一，我們應該不用真的得囤積物資吧？」

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