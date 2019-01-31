日本厚勞省統計方法出大包 安倍拒絕下台

2019-01-31 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省（厚勞省）本月爆出每月勞動統計用了錯的計算方法，導致14年來攸關民生相關統計數據都有誤，恐影響薪資標準額、保險金少給等問題。在野黨抨擊砲火猛烈，要求罷免厚生勞動相根本匠。對此，日本首相安倍晉三於29日回應，「希望根本匠全力致力於盡快發放少發的金額、展開徹底驗證、防止此類問題再發生的工作。」駁回在野黨罷免要求。

綜合外電報導，安倍晉三於參院全體會議上，要求根本匠立刻徹查相關少發的金額，徹底驗證以防止此類問題再發生。安倍並道歉「對於沒能發現錯誤處理的責任，我正嚴肅對待。」不僅拒絕在野立憲民主黨罷免根本匠的要求，也拒絕為此事辭職下台。

據悉，根本匠其實早在去年12月20日就發現統計方法錯誤的問題報告，不過仍若無其事地在隔日發布10月份的統計數據，內閣會議在21日通過了2019年度預算案。安倍掌握情況比根本匠晚了8天。厚勞省的統計數據是政府多項政策的依據之一，一旦出錯，恐連帶影響全國民生問題，包括薪資標準額、保險金少給等。

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