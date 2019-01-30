中國維權人士劉飛躍遭判刑5年 母親發聲明：不再沉默

2019-01-30 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權網站「民生觀察」創辦人劉飛躍昨（29日）被以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年。其母丁啟華稍早發聲明表示，中共當局不斷承諾會判飛躍緩刑，為了兒子能夠自由，工作人員怎麼安排家屬就怎麼服從，未料判決結果出來，「我們家屬被當局耍了」。她氣憤說，將會全力支持兒子上訴，不再沉默，也不再相信當局的虛情假意。

丁啟華稍早透過臉書「自由劉曉波工作組」粉絲專頁發表「劉飛躍母親強烈抗議兒子遭重判五年的聲明」，聲明中表示，2年多來，丁啟華為了兒子能夠自由，為了討當局的喜悅，連大氣都不敢喘一個。「但今天我卻無比地氣憤，因為我們家屬被當局耍了，當局背棄釋放飛躍的承諾。」

丁啟華說，過去一直聽從隨州市政府人員的安排，也從不發聲，在當局的安排下，她和飛躍的父親幾次去看守所勸飛躍認罪，當局怎麼安排家屬就怎麼服從，當局也一直給家屬承諾給飛躍判緩刑。不過當判決出來，「是當局背棄承諾，給我狠狠地潑了一盆冷水。」她認為最痛心的並非兒子的處分，「而是政府工作人員採用這樣一種忽悠哄騙的方式來做我的工作，我活到70多歲才明白，政府工作人員他們是如何行使國家賦予他們的權力的！」

丁啟華認為示弱不代表認可劉飛躍有罪，現在中共判決劉有罪，反證了當局在破壞中國憲法所保障的言論自由。「我會全力支持我兒子上訴，不再沉默，我也不再相信當局的虛情假意。」

劉飛躍母親強烈抗議兒子遭重判五年的聲明全文

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