2月男嬰快餓死還拍照PO網 狠心媽判10年徒刑

2019-01-30 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州一名25歲的年輕媽媽普爾（Angel Poole），不僅讓自己僅2個月大的兒子活活餓死，還在寶寶瀕死之前，拍下他身材瘦弱的模樣PO網，稱讚兒子「太帥了，就像他的爸爸一樣」，遭到法院判處10年有期徒刑。

據英國《每日鏡報》報導，普爾於2016年5月生下兒子猶大（Judah Wessels），當時猶大出生體重僅約2.3公斤，比同齡嬰兒健康體重3.2公斤少。雖然猶大在出生8天後接受健康檢查時，結果顯示他得到了充足的食物和照顧，2個月後卻營養不良命喪家中，證據顯示可能是慘被活活餓死，母親普爾因而遭調查。

警方調查發現，普爾不僅讓猶大活活餓死，更曾拍下猶大瘦弱瀕死的模樣PO網說「他太帥了，就像他的爸爸一樣」，沒盡到母親的責任和義務。而普爾事後更坦承，她「從來沒有接受過」猶大的出生。

美國地方法院於當地時間25日宣布判決，普爾危害僅2個月大的兒子導致死亡，判處10年有期徒刑。

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