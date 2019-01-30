TaiwanCanHelp 我駐各國代表臉書齊聲響應WHO

2019-01-30 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國眾議院於22日通過支持台灣參與世衛組織（WHO）案後，日本、瓜地馬拉、尼加拉瓜與索羅門群島等5國也紛紛站出來，呼籲讓台灣重回觀察國身員。日前世界衛生疑似意有所指，在官方臉書霸氣發表了一段影片表示「醫療是所有人的權利」，也讓我國駐各地代表處，以官方臉書帳號留言回應表示「完全贊同（100% agree）」！

WHO官方臉書本周一以「Health is a human right」為標題，發表了一段24秒的短片，影片中提到，無論是男人、女人、小孩的醫療，或是公共、社會、環境醫療，統統都是所有人種、所有國家國民的權利！

今日晚間，包括「法國」、「印尼」、「瑞典」、「捷克」、「德國法蘭克福」等我國駐外代表的官方臉書帳號，紛紛到該則影片下方留言，表示「完全贊同」並Tag標上「TaiwanCanHelp」，讓不少民眾跟著效仿留言。該貼文至今晚為止，也累積了5.5萬次觀看與930次分享。

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