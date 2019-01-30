曾說尊敬川普 北韓「美國通」副外相被送礦山勞改

2019-01-30 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕北韓「美國通」外務省副相韓成烈在去年落馬，消息人士指出，他提交給北韓領導人金正恩的「川金會」建議書違背了北韓勞動黨的方針，被關進礦山勞改。據悉，他曾說最尊敬的美國人是美國總統川普。

《朝鮮日報》報導，南韓統一部近期發行的「2019北韓人名錄」，在外務省副相名單（7人）刪除了韓成烈的名字，南韓政府消息人士說，「我們收到有關機關彙報的情報稱，去年下班年韓成烈的身邊出現異常」。

北韓消息人士指出，韓成烈和5名局長級的幹部，在去年9月受到了「革命化處罰」，正在咸鏡南道的劍德礦山接受思想教育。據傳他提交給金正恩的「川金會」建議書違背了黨的方針，因此受到批評。

北韓的革命化教育，就是將犯錯的幹部送到煤礦場、礦山、農場、養雞場等地勞改。一名脫北者說，「前往劍德礦山，是革命化措施中最為嚴厲的處罰，相當於僅僅免除了關進政治犯收容所的情況。勞動強度大，工作環境惡劣，大部分會成為廢人後出來」。

情報人士稱，「韓成烈的落馬與其長期在對美線上從事工作不無關係。長期扮演對美窗口的角色，很容易被戴上『美帝間諜』這樣的嫌疑」。

報導提到，熟識北韓外交官的美國人伊根（Robert Egan）在2010年出版的書籍曾談到韓成烈，內容指出，伊根1998年問時任北韓代表處次席大使的韓成烈，「你在美國最尊敬的人是誰？」韓回答「是唐納·川普」。

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