驚！子宮口已開3公分...女子仍不知懷孕：我本來就比較胖

2019-01-30 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省陳姓女子懷孕卻不自知，近日因腹痛求醫時，竟還以為只是吃壞肚子，而肚子大是因為她「本來就比較胖」，直到醫生進一步檢查才發現陳女宮口已經開了3公分，所幸緊急入院，順利生下嬰兒。

據《新浪新聞》報導，30歲的陳女自23日起發覺肚子常常陣痛，然而當下她並沒有在意，以為自己只是吃壞肚子，沒想到過2天疼痛又加劇，才緊急前往醫院求救，然而，醫生替陳女進行檢查後發現，陳女不光是懷孕，其宮口已經打開3公分，馬上就「要生了」。

該消息讓陳女相當震驚，因為體重75公斤的她，一直以來都認為她「只是肥胖而已」，且4年前她還在體內放了避孕環，根本沒料到已經懷孕，所幸最後小孩子經剖婦產順利出生，母子均安。

對此醫生表示，這次手術中沒發現避孕環，有可能避孕環早就自行排出或移位到盆腹腔，後續還需對陳女作進一步的檢查。另外醫生也強調，這種情況其實非常危險，「不知道懷孕就不知道預產期，一旦過期妊娠，對孕婦和胎兒的危害都比較大」。

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