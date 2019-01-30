華為派工程師竊密兼偷機器手臂 還發錢獎勵竊密員工

2019-01-30 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕華為及華為美國設備公司被美國司法部控訴竊取商業機密、詐欺和妨礙司法等23項刑事指控，訴狀中指出，華為在擔任T-Mobile手機供應商時，違反保密協定，悄悄進入T-Mobile實驗室竊取機密，最後更變本加厲，直接偷走實驗室的機器人手臂。

綜合外媒報導，華為自2010年6月起，成為T-Mobile的手機供應商，獲准進入Tappy手機測試機器人實驗室。過後，華為總部人員曾多次要求美國子公司提共Tappy的核心技術，但遭到拒絕。就在2012年，華為直接派遣工程師，並違反保密協定，進入實驗室竊取資料。

據訴狀顯示，華為從2012年開始竊取T-Mobile拿來測試手機的機器人技術，還偷偷拍攝及測量，好用來開發自己的機器人，甚至是偷取該實驗室的部分機器人手臂。華為為掩人耳目，開始進行內部調查，隱瞞開發機器人的事實。

此外，華為也涉嫌鼓勵員工竊取其他公司的機密。華為員工獲得情報後，會依照指示，將電子郵件加密，發送到指定的信箱內，公司依照機密的價值給予獎勵。華為更成立「競爭管理小組」，針對機密內容審查，頒發按月頒獎給提供最有價值情報的員工。

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