嚴重霾害侵襲 曼谷近450校「放假」2天

2019-01-30 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都遭遇嚴重霧霾侵襲，曼谷和周邊地區近450所公、私立學校關閉，宣布暫時停止上課。

綜合外媒報導，曼谷市長安溫（Aswin Kwanmuang）今（30）日下令，全部437所市立學校從今天中午起停止上課。他將1月31日和2月1日定為假期，以幫助保護學生免受於當前嚴重霾害影響，並減少上下課的接送車潮。

安溫表示，「到2月3日、4日以前，情況都會很糟，所以我決定關閉學校」。他表示，目前曼谷市有3到4個區，正陷於嚴重霧霾之中。

泰國教育部長提拉傑（Teerakiat Jareonsettasin）也表示，教育部已下令要求曼谷和周邊省分的公立學校和私立學校，週四和週五明後兩天關閉停止上課。

過去幾週以來，曼谷籠罩在霾害中，週三上午，曼谷有39個地區出現「毒霧霾」（Toxic smog），市內多個空氣監測站測得空氣污染指數高達171的「危險」等級。

泰國政府已嘗試透過人造雨、灑水等方式來捕捉細小汙染物，甚至要求人們在農曆新年期間不要焚香燒紙錢，但目前為止的舉措只換來許多曼谷居民的嘲弄，很多商家的防污染口罩存貨都沒了。

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