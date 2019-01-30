通貨膨脹與糧食短缺 委內瑞拉饑民賣髮求生

2019-01-30 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕在委內瑞拉面臨政治危機之際，國內也因位驚人的通貨膨脹，糧食價格不斷攀升，引發「缺糧」危機，除了上街抗議，不少飢餓的民眾會到垃圾桶翻找，還會為了食物互相殺戮。甚至有不少女性到邊境變賣頭髮，換取金錢。

綜合外媒報導，10多年前，委內瑞拉曾因石油資源豐富，吸引鄰進的哥倫比亞人前往。如今委國民眾為了生存，逃往哥倫比亞，變成底層的清潔工、乞丐和性工作者。聯合國估計，今年將有200萬人逃離委內瑞拉。

繼續留在委內瑞拉的民眾面臨糧食短缺的窘境；在首都卡拉卡斯的超市內，已經買不到雞蛋和麵包，1籃裝有水、起司及水果等糧食，要價200美元（約新台幣6166元），民眾根本無法負擔，只好忍受飢餓。

當地居民羅尼怒吼，「這不是政治，而是生存」。他表示，我們就像乞丐一樣乞討，人們會為了1公升的米、麵粉或水自相殘殺。

另名14歲少女烏茲瑪莉亞（Uzmaria）則是帶領5、6名年幼孩童，到垃圾桶搜尋食物。她提到，希望能夠找到食物餵飽家人，「1塊雞皮也好」。報導指出，部分委國女性會到邊境變賣頭髮，一頭秀髮最多可賣到45英鎊（約新台幣1824元）。收購頭髮的小販回應，這些女子是在窮途末路下，才選擇賣掉自己長髮。

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