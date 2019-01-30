東奧門票4月開賣 競賽票價最高3.6萬台幣

2019-01-30 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本2020東京奧運組織委員會，30日公布比賽日程和門票最新售價。競賽票價方面，價格最高落在田徑項目的「男子100公尺決賽」與「男子400公尺接力跑決賽」，定價高達13萬日圓（約新台幣3.6萬元）。

綜合日媒報導，東京奧委會公告，將先前遲遲未定價的衝浪項目訂在3000日幣（約台幣844元）。由於衝浪易受風浪影響，相較其他項目不確定性過多，比賽時程可能改期，原本曾考量讓民眾在海岸一邊散步、一邊觀賽，但最後奧委會內未達成協議，因此依舊決定販售門票。若屆時因風浪問題導致比賽順延，該時段會替換成音樂表演等節目，但不進行退票。

報導指出，基於場地規劃調整，原先排球項目的最高價8萬1500日圓（約新台幣2.3萬元），也下修至5萬4000日圓（約新台幣1.5萬元）。

據了解，2020東奧門票將於4月正式開賣，購票方式分成3種，第一種是抽籤預購，民眾在開賣當天可透過上網申請，結果將於6月中旬之後公布；第二種是依序申購，預計在今年秋冬開賣，而前2種方式都須先在專屬網站輸入姓名、地址等個人資訊，目前已有120萬人以上登錄；最後，剩餘票券也會從2020年春天起，在東京設置的售票所販賣。

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