跟你不熟啦！名嘴舉例「四川的武漢」氣炸中國網友

2019-01-30 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國箝制言論自由，許多中國網友均關注台灣民主媒體報導，但1位財經名嘴在政論節目上介紹春運人潮時，脫口說出「我家住在四川的武漢」，讓中國網友氣炸，但台灣網友認為這證明「跟中國不熟」，台灣不用和中國關係太密切。

財經專家賴憲政本月23日錄製《三立新聞台》「54新觀點」政論節目，他現場介紹中國2019年興起「反向春運潮」，他解釋，中國當地俗稱「東西南北中，發財在廣東」，因此過去許多沿海城市的勞工們在年節期間，均往二線城市的家鄉移動，但今年狀況發生改變。

賴憲政舉例，「我家住在四川的武漢，武漢裡面的鄉下，我回去要7天，現在怎麼辦？把父母接上來」，他表示，從武漢飛往深圳的機票錢只需270人民幣（約台幣1233元），但從深圳往武漢的機票錢卻要1300人民幣（約台幣5940元），所以現在不少中國勞工直接把家人接往工作地過年團員。

臉書社團「帝吧中央集團軍」的中國網友，對於賴憲政說出「四川的武漢」有意見，他們認為武漢市位於湖北省，是當地的省會所在地，但許多台灣網友持相反意見，認為這純屬他國事務，因此口誤無傷大雅，也有台灣網友表示「台北有四川、杭州和西藏」、「跟你（中國）不熟啦」。

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