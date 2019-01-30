賣官動員網軍操縱輿論助選 文在寅親信判刑2年當庭被捕

2019-01-30 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓慶尚南道知事金慶洙是總統文在寅的親信，他被控2017年南韓總統大選前以官職交換動員網軍，操縱輿論替文在寅助選，今（30）日一審被判2年有期徒刑，當庭被捕。

《韓聯社》報導，首爾中央地方法院今日認定，檢方指控51歲的金慶洙是與知名網紅druking勾結，自2016年11月起動員網軍操控輿論為民主黨大選黨內初選服務的罪名成立。

法庭認定，金慶洙賣官鬻爵，竟然承諾druking，以南韓駐日本仙台總領事一職為交換條件，情節惡劣。金慶洙在判決出爐後紅著臉說，法院罔顧真相，他會爭到底。

報導指出，今天的判決在政治上可能會重重地打擊文在寅政府，因為這等同司法單位公開認定金慶洙受益於druking的計畫，即操縱網路輿論讓共同民主黨和文在寅獲得選民高度支持。

另外，金慶洙還因違反《公職選舉法》被判10個月有期徒刑，緩刑2年。如果上級法院維持原判，則屬符合當選無效要件，金慶洙恐將失去知事一職。

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