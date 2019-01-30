一把火燒掉拆遷戶？中國福州驚爆烈焰延燒老舊住宅

2019-01-30 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省福州市發生大火，市中心佈滿老舊房屋的住宅區燃起熊熊烈焰，火勢延燒約181坪，官方立刻發布訊息指出大火約在1小時內撲滅，但當地住戶稱火勢延燒約5小時，傳言當地每逢房屋要被拆遷，就會驚爆大火。

綜合外媒報導，這起大火發生在27日晚間，在福州市中心大樓大廈中央的「老房區」燃起熊熊烈焰，幾公里外都能看見火光沖天，當局發布消息表示，當時立刻18輛消防車、600名消防員包圍該區進行滅火作業，火勢約在1小時內撲滅，並救出1名困在房屋內的60歲女性住戶。

但1名當地住戶對外媒指出，自己眼睜睜地看著自己的房屋慘遭祝融，火勢自當晚6時10分延燒至11時；另有1名在火場外70公尺處開設茶店的業者提到，救護車在火警發生時排列在道路上待命，但都沒有看到有傷者被抬出，該區雖沒有聽說要被拆遷，但「坊間傳言，福州每逢拆遷不下去必有大火」。

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