數學沒用？他靠「基礎數學」破解彩券 10年爽賺近8億！

2019-01-30 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州（Michigan）一對退休的老夫妻塞爾比夫婦（Jerry Selbee and Marge）靠著「基礎數學」，不到3分鐘就了破解樂透，找到穩賺不賠的方式，10年來賺了2600萬美元（約新台幣7.8億元）的獎金。

綜合媒體報導，數學系畢業的傑瑞在2003年發現了「Winfall」彩券遊戲，數學系畢業的他僅花3分鐘就找到「穩賺不賠」的投注方式，他在獎金累積到500萬美元（約新台幣1.5億元）時，花費了3600美元（約新台幣11萬元）購買彩券，贏得了63000美元（約新台幣18.9萬元）獎金，接著再花8000美元（約新台幣24萬元）下注，賺回翻倍獎金。

找到彩券的漏洞後，傑瑞更成立了投資公司幫親友一起賺錢，在「Winfall」停售後，傑瑞將目標轉往運算模式相同的麻州彩券「Cash WinFall」，6年來每天開14小時的車到麻州購買彩券，再花費大量的時間兌獎，10年來共賺了2600萬美元。

儘管麻州警方質疑傑瑞的獲利行為，並展開調查，但最後並沒有查到任何不法獲利的證據，而這段特殊的經歷也被電影公司買下版權，有機會在未來拍成電影上映。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/