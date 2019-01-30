美國正式向華為宣戰 起訴書4大重點看這裡

2019-01-30 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部昨日宣布起訴中國華為與財務長孟晚舟等，紐約布魯克林法院起訴書也隨之曝光，《CNN》整理內容重點，包括「華為創辦人對FBI說謊」、「獎勵竊取機密員工」、「員工背負竊密壓力」、「孟晚舟電子設備的涉案資訊」等4大項。

一、華為創辦人對FBI說謊

起訴書中寫道，華為在2007年對美方隱匿與伊朗商業往來一事。美國聯邦調查局（FBI）當年偵訊華為創辦人，說他做出了「虛假陳述」，謊稱華為沒有違反美國的制裁法令，亦無與伊朗企業有直接往來，但文中並未直接點名，而是以「Individual 1」代稱。任正非在1987年創辦華為，至今已是中國最具規模科技企業，但因任出身解放軍工程師，背景受到高度質疑。

二、獎勵竊取機密員工

檢察官表示，華為對竊取競爭對手機密資訊的員工設有獎勵條款。員工會將竊取到的資訊張貼在華為內網，如果是高度敏感情資，會寄送加密郵件至特別信箱。「競爭管理部門」負責檢視上繳的資訊，每月提供最具價值者獎金，「收穫」最豐富的3個地區也會每年發放2次獎金。

三、員工背負竊密壓力

除了用獎金鼓勵員工竊密外，華為軟硬兼施，員工皆背負著龐大的竊密壓力。檢察官指出，身為德國電信公司T-Mobile的供應商，華為藉職務之便，多年來讓具有權限的工程師不斷盜取T-Mobile的手機測試科技「Tappy」。起訴書提到，一名美國員工私自將Tappy部件帶出，工程師得以研究其細節，並拍下數張照片給在中國的華為工程師。事件曝光後T-Mobile隨即處分該工程師，並規定若現場無T-Mobile員工，華為不得接觸Tappy。

四、孟晚舟電子設備的涉案資訊

去年12月在加拿大遭逮捕的孟晚舟，遭檢察官指控長期密謀規避美國對伊朗的經濟制裁，以及欺騙美國會與調查人員。文件指出，孟晚舟在2013年欺騙銀行關於華為與伊朗商業活動一事，孟晚舟數個月後再訪美國，一抵達甘迺迪機場就被調查員找上，並在她的電子設備中發現與銀行高層會面的談話要點。美國已向加拿大申請引渡孟晚舟，孟今日在溫哥華出庭，要求更改一位擔保人姓名，將在3月6日聽取加拿大司法部長有關引渡案決定。

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