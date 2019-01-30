力挺台灣參加WHA！外媒：若不去將讓全球衛生留巨大漏洞...

2019-01-30 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近年來因為受中國打壓，一直無法無法參加世界衛生大會（WHA），最近不只美國聯邦眾議院力挺台灣重返世界衛生組織（WHO），印度媒體也表示，台灣若被排除於WHA外，等於是在全球衛生疾病反應機制留下巨大的漏洞，令人無法接受。

綜合報導指出，《印度時報》（The Times of India）資深編輯高許（Rudroneel Ghosh）最近在印時部落格撰文，認為將台灣脫離全球衛生框架，是不可以接受的。文章提到，台灣2017、2018年都沒收到WHA邀請，這完全是中國的施壓，因為北京試圖要求民進黨政府承認「九二共識」。

文中也指出，美國眾議院最近通過法案，要求國務卿研議策略，協助台灣重獲WHO觀察員地位，這這項法案對於台灣參加負責WHA非常重要。高許表示，阻礙台灣參加WHA不僅是華人間的問題（Chinese issue），還是國際問題，因為國際衛生系統包含每個國家與地區，「疾病與疫情是不分國界的。」如果不讓台灣參加WHA，等於在全球衛生機制留下巨大漏洞。

文章也提到，台灣一直是全球衛生健康的淨貢獻者，台灣從1966年以來已在超過80個國家投資60億美元，用在國際醫療和人道援助工作上，而且台灣在醫療數據系統上的專長，也能讓開發中國家真正受益。

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