人豬互傳！印度豬流感釀169死 又傳未知流感病毒奪64命

2019-01-30 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕據印度政府統計，至29日為止可人豬互傳的豬流感已造成169死，且有4571人檢測呈現陽性，其中40%病例集中在拉賈斯坦邦（Rajastan）。除此之外，目前還發現一種症狀類似A型流感的未知病毒，過去4個月內奪走了64條人命，目前醫師仍束手無策。

據《印度時報》（The Times of India）報導，據印度政府統計，至29日為止豬流感死亡人數已達169人，有4571人檢測呈現陽性。其中有40%病例集中在拉賈斯坦邦（Rajastan），有1911人確診、75人死亡；古吉拉特邦（Gujarat）有600人確診、24人死亡；

隨著病例增加，印度衛生部與各州召開會議，要求加強監測以早期發現並治療患者，以及於醫院預留一定數量病床，以應對急性病例。此外，目前印度各州針對豬流感的藥物、篩檢試劑並未出現短缺。

報導指出，更令人擔心的是，目前發現一種症狀類似A型H1N1的未知病毒，在過去4個月內奪走了64條人命，而且目前仍無藥可醫。

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