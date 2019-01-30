美面臨30年最強寒流已釀6死 恐急凍-30℃比部分南極區還冷

2019-01-30 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕北半球極地渦旋（Polar Vortex）發威，美國本週即將面臨強度空前的寒流，其中以中西部受影響最鉅，美國國家氣象局指出，部分地區最低溫有可能下探攝氏零下32度，甚至比同一時間的南極地區還冷。

根據《CNN》報導，這波由極地渦旋引發的寒流將在當地時間30日起襲捲美國中西部，包括美國郵政局在內的部分政府機構已宣布屆時將暫停服務，氣象單位預估，受影響的區域包括：伊利諾、愛荷華、明尼蘇達、北達科他、南達科他、威斯康辛州及部分堪薩斯、密蘇里、蒙大拿和內布拉斯加州。

美國國家氣象局發布消息指出，這波寒流影響期間，綜合風速、濕度等因素，部分地區民眾在室外的「體感溫度」最低將降至攝氏50度以下，「只要暴露在寒風中超過5分鐘，皮膚就會發生嚴重凍傷」。

美國《CBS新聞》稍早統計災情，截至目前為止，醞釀中的寒流已在伊利諾、愛荷華、印第安納、威斯康辛及明尼蘇達州造成至少6人死亡，氣象單位警告，寒流目前還未發威，各地氣溫將在30、31日降至最低，提醒全美民眾屆時應盡量待在室內，若非必要避免外出。

極地渦旋是一種持續性大規模氣旋，曾於2014年引發北美洲寒流，創下的低溫打破美國歷史紀錄，並導致大量公司企業停工、學校停課、大範圍道路封閉及大量民航航班取消，並造成至少21人死亡，當時曾被評為電影「明天過後」於現實上演。

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