美面臨30年最強寒流已釀6死 恐急凍-30℃比部分南極區還冷

2019-01-30 16:57

〔即時新聞/綜合報導〕北半球極地渦旋(Polar Vortex)發威,美國本週即將面臨強度空前的寒流,其中以中西部受影響最鉅,美國國家氣象局指出,部分地區最低溫有可能下探攝氏零下32度,甚至比同一時間的南極地區還冷。

根據《CNN》報導,這波由極地渦旋引發的寒流將在當地時間30日起襲捲美國中西部,包括美國郵政局在內的部分政府機構已宣布屆時將暫停服務,氣象單位預估,受影響的區域包括:伊利諾、愛荷華、明尼蘇達、北達科他、南達科他、威斯康辛州及部分堪薩斯、密蘇里、蒙大拿和內布拉斯加州。

美國國家氣象局發布消息指出,這波寒流影響期間,綜合風速、濕度等因素,部分地區民眾在室外的「體感溫度」最低將降至攝氏50度以下,「只要暴露在寒風中超過5分鐘,皮膚就會發生嚴重凍傷」。

美國《CBS新聞》稍早統計災情,截至目前為止,醞釀中的寒流已在伊利諾、愛荷華、印第安納、威斯康辛及明尼蘇達州造成至少6人死亡,氣象單位警告,寒流目前還未發威,各地氣溫將在30、31日降至最低,提醒全美民眾屆時應盡量待在室內,若非必要避免外出。

極地渦旋是一種持續性大規模氣旋,曾於2014年引發北美洲寒流,創下的低溫打破美國歷史紀錄,並導致大量公司企業停工、學校停課、大範圍道路封閉及大量民航航班取消,並造成至少21人死亡,當時曾被評為電影「明天過後」於現實上演。

WC MN we’re dealing w/some limited visibility in the open areas. Remember to turn those headlights & taillights ON and #MoveOver for those on the shoulder. This area was I-94 about 10 miles east of Moorhead. Road info https://t.co/UtVIO3kuBr pic.twitter.com/yZG4NRC5Th