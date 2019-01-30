20歲女打個噴嚏... 鼻子飛出12年前收到的亮閃閃戒指

2019-01-30 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭西約克郡一名20歲女性美容師湯普森（Abigail Thompson），日前打噴嚏竟飛出8歲生日時收到的戒指，懷疑可能已在體內長達12年之久，但她都沒感覺。

綜合媒體報導，湯普森表示，事情發生的那一天，跟平常沒什麼兩樣，坐在沙發上的她開始打噴嚏，突然有一股尖尖刺刺的感覺，但她不以為意，看見面紙上黏著亮閃閃的謎樣物，還心想「那是什麼鬼東西」，一會兒後才恍然大悟，「老天鵝啊！那是戒指！」且是媽媽在她8歲生日時送的，但幾個月後就不見蹤影。

報導指出，湯普森趕緊大叫媽媽，對方得知此事感到不可思議，兩人討論後得出結論，那大概是湯普森小時候，不小心把銀戒塞入鼻孔後卡住，「但我都沒感覺、呼吸也正常」。戒指不見時，湯普森跟母親都以為是被來家裡玩的朋友拿走，「從來沒想到居然是在自己的鼻腔內」，並稱戒指幾近生鏽，但鑲嵌的鑽石仍在。

報導提到，整形外科顧問卡瓦里（Naveen Cavale）回應，類似情況相當常見，他雖不驚訝，但坦承這故事有點不尋常，並解釋戒指可能卡在兩塊硬骨間的鼻後方位置，隨著小朋友長大，鼻腔空間變得更大，之後就有機會藉著外力排出體外。

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