便宜又環保！英國企業成功「用尿發電」

2019-01-30 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕發電的方法有很多種，但你知道其實尿尿也可以用來發電嗎？英國一間企業現在已經成功使用尿尿來進行發電，雖然目前尿液發電的效率不高，但由於這樣發電既免費又環保，科學家已在努力將尿液微生物燃料電池商業化。

綜合報導指出，西英格蘭大學（University of West England）的研究團隊近年來致力於電力相關開發，他們在2015年開發出用尿液發電的廁所，並在英國格拉斯高藝術節（Glastonbury Festival）上進行試用。該團隊在2018年11月成立衍生企業「Robial」，將尿液、廢水中的有機碳當成發電燃料，希望讓尿尿發電商業化。

目前採用10ml的尿液或廢水的微生物燃料電池只能產生1到2毫瓦（mW）的電力，因此若想用尿尿來提供大量電力，可能需使用上萬億（trillions）公升的廢水，而且電池功率仍低於太陽能電板的發電效率。但推廣尿尿發電的教授伊龍布洛斯（Ioannis Ieropoulos）表示，隨著研究、發展的改進，微生物燃料電池的效率還會再提升。

其實人類的尿液之所以能發電是因為，尿液成分中除了水以外，還有由碳、氫、氧、氮組成的尿素，其中有許多有機碳，能讓微生物生存，因此科學家就能在微生物代謝時攔截傳遞中的電子再導入電極系統，形成電流迴路。

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