手機已主宰人類生活 專家：這不是賈伯斯想看到的...

2019-01-30 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕自從已故蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）於2007年向全世界推出第一代iPhone後，不斷進化的智慧型手機已成為人們生活中忠實的伴侶，手機無休止地轉移人們的注意力，可以說已經主宰著人們的生活。然而，美國知名的電腦科學家紐波特（Cal Newport）近日投書外媒表示，這並不是當初賈伯斯想看到的。

美國喬治城大學電腦科學系副教授紐波特25日投書《紐約時報》指出，賈伯斯2007年在舊金山介紹第一代iPhone的發布會上，並沒有花很多重要時間討論手機的連網功能，而是詳細介紹如何使用觸控螢幕、工程師改良電話撥打流程的多種方式。這代表賈伯斯當初憧憬的是「極簡主義」的iPhone體驗，並不追求大幅改變用戶的日常生活節奏。

紐波特表示，如今，人們將智慧型手機視為「持續開啟的資訊通道」，這並沒有增進人們的滿足感和福祉，而是抬高「注意力經濟巨頭」們的股價。作為一個撰寫科技如何改變文化的電腦科學家，紐波特強調，他有必要點出這一巨大的轉變，若回歸賈伯斯最初設想的手機「極簡主義」願景，「我們當中很多人都會過得更好」。

紐波特認為，若想成為「極簡主義」的手機用戶，人們需要把手機用於少數自己所珍視的事情，其餘時間則收起來，讓手機不會「主宰你的一整天」。要達到目的，第一個步驟就是移除手機上「依靠你的注意力來賺錢的應用」，包含社交媒體、遊戲、新聞等。

紐波特說，第二步就是將注意力轉移到專業活動中，若工作沒有絕對要求隨時要透過電郵聯繫，那就刪除Gmail、斷開手機內置電郵客戶端的連接，因為手機查看郵件雖然很方便，但會讓人們難以抑制自己「不斷監控資訊的慾望」，而且人們總是誇大了自己隨時被聯繫上的必要性。

紐波特強調，一旦擺脫了「吵著要求得到關注的數位聒噪」，智慧型手機就能回到當初賈伯斯設想的「極簡主義」角色，人們將從手機和生活之中獲得更多。紐波特表示：「賈伯斯曾說：『今天，蘋果將重塑手機』，然而他沒有進一步承諾說：『明天，我們將重塑你的生活』。」

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