文在寅女兒全家移居海外 在野黨要求解釋

2019-01-30 17:44

〔中央社〕南韓媒體今天報導，第一大在野黨自由韓國黨29日就文在寅總統女兒文多惠一家出售住宅、移居海外的疑惑，公開了文多惠上小學的兒子的學籍資料，並要求青瓦台作出解釋。

對此，青瓦台立即反駁稱其為「散佈虛假事實」，並抨擊「這是厚顏無恥的行為。」

南韓「東亞日報」今天在政治版指出，自由韓國黨國會議員郭尚道29日表示：「文多惠的丈夫徐某，去年3月從遊戲公司辭職後，4月將首爾鐘路區九基洞的別墅贈與文多惠，文多惠在3個月後急忙將其出售，隨後與丈夫和兒子一起移居東協某個國家。」郭尚道公開的資料中包含了文多惠的兒子轉學到東南亞某國家學校的內容。

報導指出，郭尚道還說：「坊間流傳著徐氏曾就職的公司得到政府支援200億韓元（約新台幣5億5000萬），其中30億韓元被貪污、挪用等非法執行的傳聞。」自由韓國黨要求青瓦台公開為文多惠一家派遣到海外的總統警衛人員預算和別墅出售的資料。

報導稱，對此，青瓦台發言人金宜謙發表書面資料批評說：「這是利用國會議員的職位，針對總統家屬散佈毫無根據的誣陷性虛假事實。」他還表示：「關於房地產贈與、買賣過程及海外滯留，不存在任何非法行為。可以明確表示，這不是因為經濟狀況和出於子女教育目的而移居海外。」

報導指出，金宜謙接著表示：「獲得和公開學籍檔是侵犯個人資訊的行為，在政治鬥爭中連小學生也拉進來是厚顏無恥的行為。確認事情的原委後，將採取相應措施。」

報導指出，青瓦台還補充說：「1980年以後，總統的直系親屬滯留海外的共有9人，全部都是警衛處根據有關總統等警衛相關法律，按照規PF5R2802.CAP 01/30/19 11:27:11文在寅女兒全家移居海外 在野黨要求解釋〔中央社〕南韓媒體今天報導，第一大在野黨自由韓國黨29日就文在寅總統女兒文多惠一家出售住宅、移居海外的疑惑，公開了文多惠上小學的兒子的學籍資料，並要求青瓦台作出解釋。

對此，青瓦台立即反駁稱其為「散佈虛假事實」，並抨擊「這是厚顏無恥的行為。」

南韓「東亞日報」今天在政治版指出，自由韓國黨國會議員郭尚道29日表示：「文多惠的丈夫徐某，去年3月從遊戲公司辭職後，4月將首爾鐘路區九基洞的別墅贈與文多惠，文多惠在3個月後急忙將其出售，隨後與丈夫和兒子一起移居東協某個國家。」郭尚道公開的資料中包含了文多惠的兒子轉學到東南亞某國家學校的內容。

報導指出，郭尚道還說：「坊間流傳著徐氏曾就職的公司得到政府支援200億韓元（約新台幣5億5000萬），其中30億韓元被貪污、挪用等非法執行的傳聞。」自由韓國黨要求青瓦台公開為文多惠一家派遣到海外的總統警衛人員預算和別墅出售的資料。

報導稱，對此，青瓦台發言人金宜謙發表書面資料批評說：「這是利用國會議員的職位，針對總統家屬散佈毫無根據的誣陷性虛假事實。」他還表示：「關於房地產贈與、買賣過程及海外滯留，不存在任何非法行為。可以明確表示，這不是因為經濟狀況和出於子女教育目的而移居海外。」

報導指出，金宜謙接著表示：「獲得和公開學籍檔是侵犯個人資訊的行為，在政治鬥爭中連小學生也拉進來是厚顏無恥的行為。確認事情的原委後，將採取相應措施。」

報導指出，青瓦台還補充說：「1980年以後，總統的直系親屬滯留海外的共有9人，全部都是警衛處根據有關總統等警衛相關法律，按照規定進行。」

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