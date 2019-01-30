落漆？中國發布東風26飛彈影片炫武 專家秒點出問題...

2019-01-30 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前釋出在內蒙古發射「東風-26」中程彈道飛彈影片，反擊美國媒體質疑聲浪，但影片中僅有飛彈發射畫面，實戰能力仍受專家懷疑。

中國早前大肆宣揚軍事實力，包括「炸彈之母（MOAB）」準確性更勝美國炸彈；「地下鋼鐵長城（USGW）」可防禦超音速飛彈；「東風二十六型」彈道飛彈可攻擊船艦等，卻遭《CNN》評論是在寫「科幻小說」，有過度美化其軍武之嫌。

中國23日再發布東風-26發射影片，反擊意味濃厚。但《CNN》訪問前美太平洋司令部聯合情報中心行動主任舒斯特（Carl Schuster），他認為影片中「並沒有飛彈擊中移動船艦的畫面，能看到的只有在不知道目標是靜止還是活動的情況下發射飛彈。」舒斯特表示，要擊中海上移動目標需要的步驟和流程，中國至今還未演示過。

東風-26中程彈道飛彈最遠射程達5470公里，是中國打擊美國的重要武器，號稱能讓美軍航空母艦變成廢鐵，並對島上的安德森空軍基地及其它重要軍事設施造成極大威脅，素有「關島殺手」、「航母殺手」之稱。

相關影音連結

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/