美國將對委內瑞拉動武？美退役中校：美軍高層會反對

2019-01-30 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問波頓（John Bolton）28日在白宮向記者簡報委內瑞拉局勢前，被拍到手上拿的記事本寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」，是否意味著美國即將「軍事介入」，引發關注。但美國國防部前分析師、退役空軍中校克維特科夫斯基（Karen Kwiatkowski）認為，即使川普政府的鷹派想動武，美軍高層會表示反對。

《俄羅斯衛星通訊社》29日報導，美國退役空軍中校克維特科夫斯基受訪表示，對波頓而言，軍事入侵委內瑞拉可能是有意義的，因為這符合他一直以來的「高談闊論」，但無論如何，這並不符合美國和美國軍隊的利益。

克維特科夫斯基進一步指出，動用軍事力量可能會引起美國選民的不滿，「美國人民未必支持美國參與任何政府更替」，她還認為，美國採取軍事行動的後果將帶來地區的不確定性和衝突，進而導致國際油價突然上漲。

克維特科夫斯基表示，目前美國想做出干涉石油生產國事務的決定時，需要考慮到「俄羅斯和中國的關切」，以及「墨西哥或巴西等委內瑞拉鄰國」的利益。

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