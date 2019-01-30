加拿大現4萬年前上古植物！科學家：11.5萬年來最嚴重暖化

2019-01-30 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕科學家發現，加拿大位於北極圈內的巴芬島上的冰河開始融解，被冰河覆蓋數萬年土地重見天日，甚至還發現了4萬年前的古代植物，在比對植物與格陵蘭冰芯的溫度數據後，發現目前可能是11萬5千年以來最嚴重的暖化。

據《CNN》報導，此項研究發表於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications），論文作者、科羅拉多大學波德分校博士研究員西蒙（Simon Pendleton）表示，古老的陸地景觀正大範圍地出現在巴芬島上。

研究團隊於2010年至2015年間於巴芬島上30個冰河逐漸縮小的地點，收集了48種苔蘚與地衣，令人驚訝的是，這些植物理應在數萬年前就因冰河覆蓋而滅絕，如今仍扎根在原處，科學家在使用放射性碳定年法後發現，大多數植物已經被冰覆蓋了超過4萬年。

此外，這些古代植物與目前島上的植物是同個物種，科學家將島上的植物與格陵蘭冰芯的溫度數據作比對，發現現在是該區域11萬5千年以來溫度最高的時刻，「這種情況若繼續下去，巴芬島的冰在幾個世紀內就會全部消失」。

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