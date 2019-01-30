韓媒：南北韓在非軍事區內發現1具中國志願軍遺骸

2019-01-30 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓軍方去年11月在兩國的非軍事區（DMZ）發掘出13具韓戰陣亡者遺骸，南韓政府消息人士昨日透露，其中1具已確認是中國人民志願軍的遺骸，這是南北韓聯合發掘工作中，首次發現外國軍人遺骸，政府計劃於4月向中方交接遺骸及遺物。

《韓聯社》報導，南韓政府消息人士29日透露，南北韓軍方在前線接壤的非軍事區（DMZ）內共同發掘的13具韓戰陣亡者遺骸中，經鑑定確認有1具為中國人民志願軍遺骸。

消息人士表示，作為南北韓聯合發掘韓戰陣亡軍人遺骸的前期措施，雙方去年11月在江原道鐵原郡非軍事區箭頭高地一帶開通公路時，共發掘13具韓戰陣亡軍人遺骸，其中有一具較為完整的中國軍人遺骸，這是首次雙方在聯合發掘工作中發現外國軍人遺骸。

報導指出，1月23日，韓中兩國在司局級工作會談就韓方移交第6批中國人民志願軍遺骸等有關事宜進行磋商，並商定於4月1日聯合舉行入殮儀式，4月3日交接遺骸及遺物。

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