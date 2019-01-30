年假0天讓SONY小編造反！網友力挺求別開除

2019-01-30 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕年關將至，許多人已經開始準備過年，也有上班族關心今年的年假數量。日本跨國企業索尼（SONY）在中國小編透過官方微博帳號吐槽公司，稱晚上熬夜加班寫方案不說，沒想到工作1年半了，2019年的年假仍舊為0天，年假沒了，方案也不想寫了。該貼文在中國網路瘋傳，許多網友力挺該小編，千萬不要開除或處罰他。

SONY官方微博29日晚間PO文表示，「白天沒時間，顧不上，只能大半夜開始寫方案......登入系統之後選擇年假，居然是0！......入職一年半了，我的年假呢？難道不是1年以後開始有年假麼？......方案都不想寫了，愛誰誰！好氣哦。」

從內容上看，這應該是SONY中國官方微博的負責員工吐槽自己年假消失的事情，不過可能沒有注意到登入了索尼中國的微博，不小心把私事發到了官微上。SONY官方事後將該則貼文刪除，並再微博PO出一篇道歉啟事，稱公關公司同事忘記切換帳號，恰好碰到年假系統故障，給大家添麻煩了。

許多網友聲援該名小編，認為SONY不該開除或處罰他，「嗯，別給他放長假，年後記得讓他回來上班」、「這事呢，確實是工作上的失誤，但是對你們公司的文化提升，不亞於一次大規模全網廣告。我就希望大發慈悲，你們有點人情味」、「人家一己之力讓你們上熱搜了，我覺得可以順便抽個獎」、「一己之力稱霸熱搜」、「上熱搜了，是不是該給那個小編加工資了」、「讓小編過個好年吧，而且提高了一下知名度也算因禍得福了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/