北京拒絕承認中委關係失敗 美學者點出關鍵原因...

2019-01-30 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕在多數西方國家宣布支持自行宣誓就任委內瑞拉臨時總統的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）之時，中國則扮演支持委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的角色。有研究中國的美國學者指出，過去中國的貸款和外交支持是導致委國局勢緩慢惡化的因素之一，如今北京拒絕承認中委關係失敗，是因為擔心老百姓對政府在委國的失誤產生質疑。

《美國之音》報導，「清華卡內基全球政策中心」的學者陳懋修（Matt Ferchen）受訪指出，90年代末以來，中國已向委國提供了超過600億美元貸款；2008年爆發全球金融危機時，委國更獲得北京提供的大手筆貸款，當時的委國獨裁強人查維茲（Hugo Chavez）利用這些貸款為其政治服務，使得該國的傳統政黨體制逐漸崩潰。

陳懋修說，即使目前委國陷入政治危機，中國仍強調兩國的「互補」關係，不承認兩國關係的失敗，部分原因是擔心中國人民向政府問責，「那是數百億中國老百姓的錢，你不會想看到反彈。」。

陳懋修表示，委國對中國的龐大債務，使得許多拉丁美洲國家開始認識向中國貸款的巨大風險，並對習近平的「一帶一路」政策產生懷疑，「他們也許會問『如果中國得不到償還，會採取什麼行動？』這對一帶一路計劃來說是很關鍵的」。

陳懋修認為，委國的新政府可能會改變原先與中國、俄羅斯的友好關係，減少兩國的公司和銀行在委國的特權渠道，讓外交關係正常化，「這可能會使委內瑞拉更朝向美國公司、歐洲公司、其它國際投資者」。

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