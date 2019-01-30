正妹替馬清陽具手指挖豆豆 親友喊噁心、但20萬入袋

2019-01-30 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭一名27歲女子賀伯琳（Mercedes Hoblin）原是護理人員，去年10月轉行替公馬清陰莖，家人覺得噁心，但她樂在其中，據傳一隻收費25英鎊（約新台幣1012元），至今累計清過逾200匹馬的陽具。

綜合媒體報導，面貌姣好的賀伯琳，來自艾塞克斯郡切爾姆斯福德市，她表示自己不介意做這項工作，能讓馬開心她也很高興。當她向親友透露想靠清理馬匹陰莖打拚時，丈夫以為在開玩笑，家人認為這是最噁心的工作，不過她自己倒很享受，偶爾還會帶著8歲女兒伊芙梅伊一起去上班。

報導指出，賀伯琳在工作時，會先用特殊噴霧、凝膠軟化「豆子」，再由手指清出，途中被馬踢過好幾次，所幸頂多瘀傷、沒嚴重到骨折，她似很自豪地說，「我現在很擅長閃躲！」並指大部分的馬匹都有意識到，「我正在試圖協助牠們」。

報導提到，若不替馬清理精液、尿液與汙垢，恐積累成一塊像石頭狀的「豆子」，造成身體感染、腎臟出問題，所以賀伯琳的工作非常重要，她每天最多可去除30顆「豆子」，目前已賺到5000英鎊（約新台幣20萬2444元），比較噁心的經歷為不得不處理掉蛆蟲。

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