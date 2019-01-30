中國擴大打壓人權 多位知名維權人士陸續遭重判

2019-01-30 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權網站「民生觀察」創辦人劉飛躍昨天被以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年，有外媒指出，中國多個維權網站早已被官方封鎖，多名維權人士包括前述網站創辦人陸續受審並遭到重判。

本報此前報導，中國湖北省隨州市中級人民法院29日判決劉飛躍犯有煽動顛覆國家政權罪，被處5年有期徒刑。判決書顯示，劉飛躍不只被判處有期徒刑5年、剝奪政治權利3年，個人財產人民幣101萬元（約新台幣454.5萬元）、兩台電腦主機與手機也都遭沒收。

美國《自由亞洲電台》指出，近年中國政府持續擴大打壓人權力道，加強取締維權網站，除了「民生觀察」創辦人及相關人士遭判刑確定外，另一被扣押的民間網站「六四天網」創辦人黃琦也在本月中旬開始接受審訊，結果料不樂觀。

此外，在3年多前的「709大抓捕」中，多名維權律師遭當局逮捕、秘密關押，多人慘受酷刑對待，其中知名的王全璋案28日宣判，法院以「顛覆國家政權罪」，判處王全璋4年半有期徒刑，

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