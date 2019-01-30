下任世銀總裁熱門人選曝光！ 曾呼籲別再借錢給中國

2019-01-30 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕世界銀行（World Bank）總裁金墉（Jim Yong Kim）提前辭職，外界對於下任世銀總裁人選議論紛紛，現傳出美國財政部副部長梅爾帕斯（David Malpass）備受川普青睞，成下任總裁熱門人選，其對中國相當強硬。

據《彭博》報導，有知情人士指出，美國總統川普已經屬意美國財政部副部長梅爾帕斯，成為下任世銀總裁候選人，儘管川普仍在面試其他可能人選，包含眾議員格林（Mark Green）、外交官金密特（Robert Kimmitt）、前百事可樂執行長盧英德（Indra Nooyi）等人，但知情人士認為，除非川普臨時改變主意，不然其他人選機率不高。

根據不成文規定，世銀人選皆由美國人擔任，只要是美國總統欽點的候選人，就將是下任世銀總裁，《紐約時報》曾報導，近年來部分國家不滿世銀總裁是「美國內定」，呼籲要有所改變，不然將打破慣例，站出來投反對票。

美國財政部副部長梅爾帕斯，曾在老布希政府時期擔任副助理國務卿，他也是川普的忠實追隨者，在美國總統大選時出任競選顧問，籌集競選資金，他擁護川普的貿易保護主義，對中國態度相當強硬。

梅爾帕斯曾公開呼籲，鑒於中國的影響力，世界銀行應減少對中國的貸款，他痛批中國未能兌現其經濟改革的承諾，對於梅爾帕斯是否為美國最終人選，白宮拒絕評論。

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