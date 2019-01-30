中國飛彈威脅大增 美官員：會用核武威嚇對手、保護盟友

2019-01-30 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部一名高級官員安德森（James Anderson）當地時間29日表示，川普政府對中國的導彈威脅「非常擔憂」，為了因應中俄導彈，美國也會使用核武威嚇對手，除了捍衛美國本土之外，美國的飛彈防禦還包括保衛美國派駐海外軍隊及區域盟友。

根據《美國之音》報導，華府智庫布魯金斯學會最新公布《導彈防禦評估報告》，主要負責戰略、計劃和作戰能力的美國國防部助理部長安德森，就此報告指出，美國對中國的導彈威脅很擔憂，特別是中國的超高音速技術，為了應對中國，美國已著手加強區域防禦。

他表示，美國正在關注中國技術發展，履行對區域條約盟友的義務、維護自由航行，並在亞太地區投射力量。他也強調，未來為了應對中國和俄羅斯的導彈，美國也會使用核威懾力量。

安德森也強調，美國及其盟友一定會對區域的挑釁做出反應，美方為了應對潛在對手越來越先進的攻擊型導彈能力，美國將持續與區域盟友一起加強了區域防禦態勢，例如部署「愛國者」、「宙斯盾」、「薩德」等反導彈系統。

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