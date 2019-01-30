噁心透頂！ 杭州出現人肉九宮格火鍋 邊泡溫泉邊吃

2019-01-30 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕為迎接豬年，中國杭州一家溫泉酒店推出進化版「巨型九宮格火鍋溫泉」，火鍋中放滿各種蔬果，但是，特殊的是，顧客是泡在火鍋湯裡，跟蔬菜共浴，邊洗澡邊吃料理，還大夥人共浴。

綜合媒體報導，杭州第一世界酒店雲曼溫泉上個月推出一個直徑5米的巨型「鴛鴦火鍋溫泉」，一半放生菜、菌菇、枸杞等養生佐料，另一半放滿辣椒，顧客穿泳裝浸泡在火鍋溫泉裡，還有扮嫦娥的酒店員工傳菜，號稱「養生鍋」，讓顧客消除疲勞、鬆弛筋骨。

豬年將到，這家酒店再推進化版火鍋溫泉，採九宮格型式，每格放滿辣椒、生菜、番茄、金桔、青棗、蘋果、粟米、香蕉、菇菌等9種蔬果，池中央架着3大串豬肉串，顧客一樣是穿著泳裝浸泡在火鍋裡，邊吃邊洗澡。

這樣的人肉溫泉火鍋曝光後，網友一片罵聲，「感覺很髒」、「很噁」、「吃得下去嗎？」，還有人擔心，沒吃完的蔬果會不會撈出來再賣？

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