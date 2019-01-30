中國間諜比想像可怕！ 美情報首長：中國崛起靠竊密

2019-01-30 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部28日起訴華為和其部分子公司，以及華為首席財務長孟晚舟，共提出23項控訴。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）說，中國的反情報威脅比起想像中更令人堪憂，目前美國所知的商業間諜案，幾乎都與中國有關。美國國家情報首長寇茲分析，中國在過去十年裡迅速崛起，其中很多都是透過竊取美國企業的訊息所實現。

綜合媒體報導，29日美國參議院情報委員會舉行聽證會，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊、美國國家情報首長寇茲（Daniel Coats）、中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）、國防情報局（DIA）局長艾希禮（Robert Ashley）等人出席聽證會。

美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）表示，美國情報官員一直在與美國企業高層會面，討論來自中國的間諜威脅。寇茲說，中國在過去十年裡迅速崛起，其中很多都是透過竊取美國企業的訊息所實現。

瑞伊說，美國各地56個正在調查的商業間諜活動，幾乎全部來自中國，中國將是美國面臨最重要的間諜威脅。瑞伊說，「中共的反間諜威脅比我所能想到的還要更深重，分類多樣化、更令人煩惱、更具挑戰，更全面及更令人擔憂。」

瑞伊指出，目前國際社會愈來愈多的人清醒，意識到中國政府和中國的區別，提升反情報、反間諜的能力。瑞伊說，「美國企業正在覺醒，美國大學正在覺醒，我們的國際夥伴也在覺醒。我認為是這積極正面的趨勢，我們還需繼續努力。」

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長艾希禮也在聽證會上說，北京領導人和中國共產黨使中國商人難以成為單純的商人。

美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）說，中國在過去十年裡迅速崛起，其中很多都是透過竊取美國企業的訊息所實現。（路透）

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長艾希禮（Robert Ashley）也在聽證會上說，北京領導人和中國共產黨使中國商人難以成為單純的商人。（法新社）

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