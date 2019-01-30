瘋狂斂財！前北京副市長落馬 傳斂逾7千億現金、20噸黃金

2019-01-30 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年「落馬首虎」前北京副市長陳剛，已在本月6日遭到中紀委發布落馬消息，原因之一就是他利用職務貪瀆，昨天，中國互聯網瘋傳一則訊息，指陳剛斂財的瘋狂程度，包括現金1,648億元人民幣（約7,416億台幣）、房產60多套，黃金20噸。

這還不止，連他的兒子名下就有房產207套，豪車如雲，直升機一架，名畫古玩1,923件。

綜合媒體報導，現年53歲的陳剛，曾被視為中共明日新星，曾為北京市委常委會中最年輕的常委之一，其在2006年年僅40歲時，就擔任北京市副市長，主掌城市規劃，並曾擠身北京市常委、侯補十八大中央委員，仕途一片光明，2017年被卸下副市長職務、北京市常委等職務，調到中國國務院南水北調辦閒差，2018年再進入中國科協，一樣屬於閒差性質，逐漸被邊緣化。

據之前的傳言，指陳剛收受諸多開發商、承包商的巨額賄賂，成首都圈官商勾結的典型案例，並曾協助流亡海外的中國富商郭文貴處理貸款、違建等事。

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