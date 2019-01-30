挺加國處理華為案 57位國際學者：應加強台灣關係！

2019-01-30 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大日前逮捕華為財務長孟晚舟，中國隨後做出報復行動，拘留3名加拿大公民，引起兩國之間外交糾紛。對此有57名國際學者致函給加拿大總理杜魯道，對他的做法表示支持，也有專門研究台灣的學者在信中呼籲，杜魯道應該利用此機會，加強加拿大與台灣的關係。

根據《美國之音》報導，從事台灣原住民研究的渥太華大學人類學教授史國良（Scott Simon）表示，57名學者聯名致函給杜魯道，是要表達支持加拿大政府的立場，他們希望特魯道政府，堅守立場、遵循法律程序處理孟晚舟案，勿屈服於中國的「人質外交」。他也提到，台灣是一個民主國家，跟加拿大一樣，民主國家應該互相支持，希望孟案處理之後，台灣和加拿大的外交關係可以更近，也希望加拿大政府可以檢討自己對台灣的外交政策。

他強調，台灣和日本的公民被中國北京以各種理由不公對待，已有相當經驗，台灣更是處於北京壓迫的最前沿，因此學者們希望加國政府能在處理孟晚舟案時站穩立場，同時也利用這個機會檢討與台灣的關係，與同為民主的台灣相互支持。

信中還表示，台灣和加拿大是「天然盟友」，這2個國家同享共同價值，包括民主、對人權的尊重，以及對個人尊嚴的信仰，台灣長期以來都是北京統治者壓迫與霸凌的對象，對於如何應付這種事有相當經驗，或許這些經驗此時對加拿大會有所幫助。

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