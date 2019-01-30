英國會通過修正案 要求移除邊境保障措施

2019-01-30 05:52

〔中央社〕英國國會今天晚間表決通過脫歐協議修正案，要求用替代方案取代愛爾蘭邊境保障措施（backstop），英國首相梅伊（Theresa May）將重新前往歐盟，重啟脫歐協議談判。

資深保守黨議員布雷迪（Graham Brady）提出修正案，呼籲移除愛爾蘭邊境保障措施，以「替代安排」取代。這是今天晚上表決7項修正案中的最後一項，最後以317票支持、301票反對，僅16票差距驚險通過。

梅伊在事前持續呼籲議員支持這項修正案，讓她能取得授權，回去布魯塞爾尋求和歐盟重啟脫歐談判，針對有重大爭議的愛爾蘭邊境保障措施做出「重大且有法律效力的改變」。

梅伊在表決結果出爐後表示，2星期前，議員以432票反對、202票支持，否決她的脫歐協議，但今晚的結果顯示，只要改變邊境保障措施這一部分，議員就願意支持脫歐協議，清楚顯示確實有辦法在國會取得足夠優勢，讓英國可以有協議離開歐盟。

梅伊承認，重新談判「不會容易」，不過議員已經清楚表明，要怎麼做才能讓脫歐協議過關。政府將加倍努力，達成國會願意支持的協議，她也邀請反對黨領袖和她一同商討。

而從國會否決梅伊脫歐協議以來，就一直不願意和梅伊見面的工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，他已經準備好要會見梅伊，代表工黨商談脫歐的下一步。

柯賓表示，他願意和梅伊見面，是因為他先前要求排除無協議脫歐的目標已經達成。

國會今晚以318票支持、310票反對，通過保守黨議員史培爾曼（Dame Caroline Spelman）的修正案，排除無協議脫歐。

不過，工黨議員古柏（Yvette Cooper）提出的修正案，要求梅伊最晚須在2月26日前和歐盟達成脫歐協議，否則國會將投票表決，是否強迫梅伊向歐盟要求將脫歐時間延到3月29日以後，最後以298票支持、321票反對，遭到否決。

然而，歐盟方面目前仍不同意改變和梅伊達成的脫歐協議草案內容。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在英國國會表決結果出爐後表示，他們的計畫裡沒有重啟談判，先前達成的協議仍是最好、也是唯一能讓英國離開歐盟的方案。（編輯：陳政一）

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