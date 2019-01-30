孟晚舟現身法庭 3月聽取加拿大司法部長引渡決定

2019-01-30 03:52

〔中央社〕 華為財務長孟晚舟今天在溫哥華出庭，要求更改一位擔保人姓名。孟晚舟律師證實美方已向加拿大正式提出引渡要求；各方同意3月6日上午10點重返法庭，聽取加拿大司法部長有關引渡案決定。

這是孟晚舟在12月1日於溫哥華被捕、歷經連續三天保釋聽證會、12月11日以1000萬加幣（約合台幣2.3億元）保釋金獲釋後，首度公開現身法庭。

美國司法部昨天正式起訴中國電信巨頭華為及孟晚舟，並向加拿大司法部發出引渡孟晚舟要求。

加拿大法院收到美方正式申請後，有30天時間裁定是否有足夠的證據支持引渡，並由加拿大司法部長拉梅提（David Lametti）發布正式命令。若以30天推算，做出裁定的截期是3月1日。

若司法部長決定繼續引渡程序，孟晚舟的律師團將收到「案件紀錄」（record of the case）並據以檢視所有內容。

孟晚舟今天現身法庭時面帶微笑，身穿黑色衣服。

她的律師馬丁（David Martin）表示，原來其中一位擔保人房屋仲介羅伯．鄭（Robert Cheng）表示願以他名下180萬加幣住宅作擔保，但在保釋期間因未能提出擔保，由另一位人士Jing以現金代付，現在他們要重新恢復羅伯．鄭和他妻子的擔保人身分。

法官稍後將以書面方式提出是否同意此項重新恢復擔保人身分要求。（編輯：陳政一）

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