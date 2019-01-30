美情報總監示警 中將持續施壓台接受一中框架

2019-01-30 03:04

〔中央社〕美國情報總監柯茨今天在提交給參議院情報委員會的書面報告中指出，北京將持續透過施壓與提供誘因，企圖迫使台灣接受一個中國框架，並最終由中國控制。

柯茨（Dan Coats）在提交給聯邦參議院情報委員會的「全球威脅評估」報告中談到南海與台灣時表示，中國將繼續增加在南海的海上活動，並在南沙群島進行軍事與軍民兩用基礎設施，以提高對區域的控制權，並損及美國在該區域的影響力。

報告也指出，中國正尋求透過整體政府戰略有效控制其所聲索的水域，迫使東南亞其他聲索國默許中國主張。

與此同時，報告指出，幾乎可以確定，北京會持續恩威並施，以施壓並提供誘因方式，企圖迫使台北接受一個中國框架，並最終由中國管控。北京也會觀察美方反應，以作為評估美方對區域決心的指標。

柯茨也在報告中表示，自2016以來，北京已經說服包括布吉納法索與薩爾瓦多等6個台灣邦交國與台灣斷交，並與中國建交。

在談及中俄時，報告指出：「中俄試圖擴大全球影響力，他們破壞昔日完善的安全規範，增加區域衝突的風險，尤其是中東與東亞地區。」在中俄試圖擴大全球影響力之際，部分盟邦棄美國而去，以回應美國在安全與貿易政策上的改變。

報告表示，中、俄、伊朗與北韓日益利用網路運作，危害人心和核心組織，方法愈來愈多，以竊取資料、影響美國人民、或是擾亂重要的基礎設施。（編輯：陳政一）

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