北韓宣稱致力非核化 盼美國回應以改善關係

2019-01-30 02:21

〔中央社〕北韓今天表示，若美國以值得信賴的措施與實際行動回應北韓推動非核化的努力，北韓與美國的關係將「快速有很好進展」。

北韓駐日內瓦聯合國總部大使韓泰松（Han Tae Song）出席聯合國主辦的裁軍會議時表示，北韓將持續致力於建立「朝鮮半島永久性且能持久的和平機制」。

韓泰松說，去年6月北韓領導人金正恩與美國總統川普舉行峰會，為「地球上最敵對」的雙邊關係帶來戲劇性的轉變，並且有助於確保分裂的朝鮮半島和平與安全。

他提及兩國領導人在新加坡會晤後發表的聯合聲明和金正恩的新年談話，並說：「因此我們宣示我們再也不會製造與測試核武，也不會使用與擴散核武，而且我們採取了多項實際措施。」

韓泰松表示：「若美國以值得信賴的措施和相應的實際行動回應我們的努力，兩國關係將透過採取更明確和劃時代步驟的過程而快速有很好進展。」

他告訴路透社，關於川普與金正恩可能即將舉行第2次高峰會一事，他沒有任何訊息。

南韓外交部長康京和上週在達佛斯表示，金正恩與川普最快下月再次會晤，屆時北韓必須就遏止核武計畫作出具體承諾，像是拆除核設施，並允許國際檢查以確認相關進程。

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