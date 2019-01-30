中仿俄既成事實戰略侵台 美前官員示警

2019-01-30 02:00

〔中央社〕美國國防部前副助理部長柯伯吉今天說，中國對台灣野心如俄羅斯對波羅的海採取「既成事實」戰略，美國須做好與中國發生「有限戰爭」的準備，台灣也應轉向發展「不對稱」戰略。

柯伯吉（Elbridge Colby）在美國總統川普政府任職1年，前國防部長馬提斯（James Mattis）任上，他擔任負責戰略及軍力發展的副助理部長，是2018年美國國防戰略報告（NDS）的主要執筆者之一，他目前擔任新美國安全中心（CNAS）防務計畫研究主任，上午在聯邦參院國防委員會的聽證會上，探討中國與俄羅斯的威脅，對於中國對台灣的野心，著墨甚多。

柯伯吉指出，隨著中國軍力提升，美國過去在軍事上的壓倒性優勢漸流失，他尤其以俄羅斯對波羅的海國家的虎視眈眈為例、對照中國對台灣的野心，他認為，中國可能仿效俄國，以造成「既成事實」的理論來對待台灣。

烏克蘭和俄羅斯在克里米亞半島的衝突對峙由來已久，2014年，俄國迅速出兵占領克里米亞，以造成既成事實的方式改變現狀，雖然國際社會及美國至今仍制裁俄羅斯，但俄國去年在克赤海峽附近、俄羅斯控制的「克里米亞跨海大橋」下部署大型貨輪，阻止烏克蘭海軍船艦進入亞速海，烏俄雙方緊張仍僵持。

柯伯吉說，中國可能如俄國，在對台上以多種組合方式，例如俄國對烏克蘭曾採取的「小綠人」滲透顛覆、強化反介入／區域拒止（A2／AD）戰略、致命與快速的機動軍力與戰略能力，他坦言，美國須正視自身戰略規劃，若美國未與時俱進，有可能在戰爭中輸給中國和俄羅斯。

另一方面，他說，美國也得做好和中、俄可能發生「有限戰爭」的準備，美國的戰略是要能在戰爭一開始就對對手有壓倒性優勢，另外，美國的目標更要能應對中、俄的「既成事實」戰略，美國得有新型做戰方針。

柯伯吉表示，美國的軍力結構在規模、形式及組成上，美國必須考量，一旦在中國入侵台灣或俄國入侵波羅的海時，美國要如何在戰爭初始就取得決定性的優勢與勝利，這比美軍投資在能同時應對兩場戰爭上更具邏輯性。

至於對台灣的建議，他則提到，美國致力於避免台灣遭遇無端侵略，但台灣在自主防衛上也應展現更多承諾及嚴肅看待的態度，而總統蔡英文承諾增加國防開支，美國國會可鼓勵台灣兌現。

另一方面，他也鼓勵台灣改變對傳統且易受攻擊的大型武器的需求，台灣應從傳統軍力裝備轉向發展不對稱戰略，以弱化中國的入侵或封鎖，並為美國的介入留下時間，這需要台灣專注於採購短程無人機、沿海防禦船艦、移動式防空系統這類機動性較高的裝備。

他說，蔡總統認可這樣戰略轉變，但她面臨來自內部政治及官僚體制的抵抗，為協助蔡總統領導的政府發展台灣「不對稱作戰能力」，國會應讚揚台灣採取這類新防禦概念，以確保美國對台軍售符合台灣發展不對稱戰略的需求。（編輯：陳政一）

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