加拿大「同志村」連環殺人魔 承認殘殺8男子

2019-01-30 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大67歲園藝師麥克阿瑟（Bruce McArthur），去年被控8項一級謀殺罪，他週二（29日）坦承，他在2010年至2017年殺害8名男子，大多數受害者與多倫多的同志村有關聯。

綜合外媒報導，去年1月被捕的麥克阿瑟是多倫多「同志村」Church and Wellesley地區的熟面孔，警方在他曾經工作過的Leaside社區內一建築物後院，發現多具男性遺骸，麥克阿瑟先後被指控犯下8項一級謀殺罪名。

麥克阿瑟當地時間週二上午在多倫多法庭上表示認罪。高等法院法官麥馬漢（John McMahon）問他，「你是自願這麼做的嗎？」站在被告席的麥克阿瑟回答「是的」。

檢察官坎特隆（Michael Cantlon）週二表示，警方發現有證據顯示，其中6起謀殺案與性行為有關，在搜查麥克阿瑟的臥室時，警方發現裝有膠帶、手術手套、拉鍊、黑色彈力繩和注射器的行李袋。

麥克阿瑟在45歲時出櫃，約5年後曾因攻擊同志村的性工作者而被判刑。2010年秋季，同志村開始有男子莫名消失，警方後來成立特殊小組展開調查，在2017年11月將麥克阿瑟列為頭號嫌犯，監視搜查2個月後，終於發現證據並逮人。

在加拿大，一級謀殺罪的最低刑期是終身監禁，服刑未滿25年沒有假釋機會，因此麥克阿瑟可能有機會於90多歲時申請假釋。他的判決聽證會將於2月4日開始。

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