走訪中國「精心安排」的再教育營 歐盟：更確定侵犯人權

2019-01-29 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟代表團日前首度造訪新疆的再教育營，了解當地的人權狀況。歐盟官員表示，雖然看得出中國官員事先精心規劃，試圖讓他們留下好印象，不過他們依然觀察到一些細節，令人更加確定新疆存在嚴重的、系統性的侵犯人權行為。

綜合外媒29日報導，歐盟官員首次造訪新疆，由3人組成的歐盟代表團在本月11日至13日探訪新疆烏魯木齊市和喀什市，他們在中國官員全程高度監控下，進入當地的清真寺、伊斯蘭教學研究所和備受爭議的再教育營。

歐盟官員透露，雖然中國官方審慎規劃這次的行程，以支持中國對外「再教育營旨在幫助穆斯林重新融入社會」的說法，然而他們觀察到，當地的監視器都被拆除，參觀的學校也上過新漆；和他們交談的人，感覺談話內容都是照稿念的。他們對照其他國際媒體、學術研究和非政府組織的報告，許多證據都足以證實中國當局確實侵犯人權。

而中國媒體報導歐盟官員造訪再教育營時，內文堅稱西方媒體妖魔化再教育營，因此新疆主動公開造訪，此次訪問應有助於增進西方對新疆情況的客觀了解。

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