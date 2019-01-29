辛巴威政府暴力鎮壓、逼供人民 數百位律師正裝上街抗議

2019-01-29 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家辛巴威日前由於國內油價翻漲，爆發罷工、民眾上街抗議，今（29）日數百名辛巴威律師身著正裝，在辛巴威憲法法庭外抗議政府破壞法治，用暴力鎮壓人民抗議的聲音。

綜合外電報導，今日辛巴威憲法法庭前有數百位律師身穿正式的黑色西裝，抗議辛巴威當局破壞法治，有人舉著「從軍隊中釋放法院！」（Liberate the courts from the army）、「別再指使正義」（No to command justice）的標語，還有抗議的律師用1張寫著「不公正」的膠帶貼住嘴巴。

自從辛巴威民眾開始因為油價上漲抗議、罷工後，據傳已經有十幾人因為警方暴力鎮壓喪命，警方也宣稱有超過1000人被捕。抗議律師表示，許多被逮捕的民眾被無故拒絕保釋，還有些人被迫出席不公正的審前聽證會，人民權益顯然受損。

還有律師指控，當局甚至綁架涉案人士及其家屬，對他們嚴刑逼供，並拒絕治療因逼供受傷的人民。

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