辛巴威政府暴力鎮壓、逼供人民 數百位律師正裝上街抗議

〔即時新聞/綜合報導〕非洲國家辛巴威日前由於國內油價翻漲,爆發罷工、民眾上街抗議,今(29)日數百名辛巴威律師身著正裝,在辛巴威憲法法庭外抗議政府破壞法治,用暴力鎮壓人民抗議的聲音。

綜合外電報導,今日辛巴威憲法法庭前有數百位律師身穿正式的黑色西裝,抗議辛巴威當局破壞法治,有人舉著「從軍隊中釋放法院!」(Liberate the courts from the army)、「別再指使正義」(No to command justice)的標語,還有抗議的律師用1張寫著「不公正」的膠帶貼住嘴巴。

自從辛巴威民眾開始因為油價上漲抗議、罷工後,據傳已經有十幾人因為警方暴力鎮壓喪命,警方也宣稱有超過1000人被捕。抗議律師表示,許多被逮捕的民眾被無故拒絕保釋,還有些人被迫出席不公正的審前聽證會,人民權益顯然受損。

還有律師指控,當局甚至綁架涉案人士及其家屬,對他們嚴刑逼供,並拒絕治療因逼供受傷的人民。

