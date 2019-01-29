擺脫無人鬼城！ 義大利小鎮祭出35萬獎勵吸引定居

2019-01-29 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕義大利西北部位於阿爾卑斯山的小鎮洛卡納人口愈來愈少，其鎮長日前祭出獎勵政策，對於願意移居當地的家庭將提供9000歐元（約新台幣35萬元）獎勵金，分3年結清，不過條件是家庭最低年收入超過6000歐元（約新台幣23萬元），且至少有一個孩子，才能享受這項優惠。

綜合外媒報導，符合條件的家庭入住後，每多生一個小孩，就能再得到1000歐元（約新台幣3.5萬元）獎勵。鎮長馬蒂埃特表示，自90年代起，洛卡納的居民陸續流失，有多數是前往杜林的大工廠找工作，而鎮內人口也從原先的7000人，到現在剩下不足1500人，「因為學生太少，每年鎮上都有學校面臨倒閉風險，我不能接受這件事情發生。」

報導指出，在洛卡納，平均每年有40人死亡、10人出生，落差懸殊，再加上居民出走潮，導致鎮內人口愈來愈少。原本馬蒂埃特的提議只限定義大利人及已經居住在義大利的人，但現在不得不將政策擴展到其他非本國人。

馬蒂埃特表示：「我們希望能吸引年輕人和專業人士來開展事業。我們現在有數間關閉的商店、酒吧、飯店和精品店在等待新人接手。」

據了解，義大利有近四分之一的小城鎮，在過去30年因為人口不斷負成長，陸續成為成為「鬼城」，目前總計有139個村莊的居民少於150人。

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